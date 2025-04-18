Минобороны сообщило об уничтожении 56 дронов за ночь

За прошлую ночь дежурными средствами ПВО над российскими регионами уничтожены 56 украинских дронов, сообщило Минобороны 27 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, по 12 — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря.
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