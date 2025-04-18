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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны сообщило об уничтожении 56 дронов за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении 56 дронов за ночь

За прошлую ночь дежурными средствами ПВО над российскими регионами уничтожены 56 украинских дронов, сообщило Минобороны 27 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, по 12 — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря.

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