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Петербургский дневник

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Бывший игрок «Зенита» Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе»

Нападающий признался, что он никогда не жаловался Ушедший из «Зенита» в «Крылья Советов» нападающий Иван Сергеев признался, что не понимает причину непопадания в состав петербургской команды, передает «78», ссылаясь на Sport24.

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