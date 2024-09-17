Бывший игрок «Зенита» Сергеев: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе»

Нападающий признался, что он никогда не жаловался Ушедший из «Зенита» в «Крылья Советов» нападающий Иван Сергеев признался, что не понимает причину непопадания в состав петербургской команды, передает «78», ссылаясь на Sport24.
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