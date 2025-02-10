Россияне в 2024 году подарили на 75 процентов больше кофейных и чайных наборов

Также спрос вырос на сладкие подарки Россияне стали чаще дарить чайные и кофейные наборы и сладкие подарки – число их заказов в 2024 году увеличилось на 75% и 67% соответственно, говорится в исследовании банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow.