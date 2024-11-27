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Закон, порядок, государство

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Клуб центра обеспечения полигона Капустин Яр стал победителем Всероссийского конкурса «Золотой сокол»

Клуб центра обеспечения полигона Капустин Яр стал победителем Всероссийского конкурса «Золотой сокол»

В оргкомитет конкурса «Золотой сокол» было направлено более 300 творческих работ из учреждений культуры Минобороны, других силовых ведомств и гражданских организаций России.

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