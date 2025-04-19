Осуждённого Шарлота лишили статуса экстремиста и террориста

Пресс-служба Росфинмониторинга сообщила, что ведомство исключило из перечня террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, осуждённого за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожение официального документа.