Осуждённого Шарлота лишили статуса экстремиста и террориста

Пресс-служба Росфинмониторинга сообщила, что ведомство исключило из перечня террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, осуждённого за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожение официального документа.
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