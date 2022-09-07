Эксперт Доброславский: дефицит газа сильнее всего ударит по странам Восточной Европы

Руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил агентству "Прайм", что энергокризис сильнее всего угрожает странам Восточной Европы и Балканам.
Руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил агентству "Прайм", что энергокризис сильнее всего угрожает странам Восточной Европы и Балканам.
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