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Эксперт Доброславский: дефицит газа сильнее всего ударит по странам Восточной Европы

Эксперт Доброславский: дефицит газа сильнее всего ударит по странам Восточной Европы

Руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил агентству "Прайм", что энергокризис сильнее всего угрожает странам Восточной Европы и Балканам.

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