В 1 квартале РНКБ выдал 2,5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

В первом квартале 2024 года РНКБ (входит в Группу ВТБ), предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 400 кредитов на общую сумму около 2,5 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности.