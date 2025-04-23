В Татарстане состоялся съезд чувашских писателей

В Нурлате прошел VI съезд Союза чувашских писателей Татарстана. На встречу съехались авторы из разных уголков республики, а также гости из Чувашии, Ульяновской, Самарской и Свердловской областей — все они родом из Татарстана.
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