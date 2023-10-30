В Самаре планируют увеличение цен на отопление с 1 июля 2024 года

Самара готовится поменять предельные уровни цен на теплоэнергию, согласно проекту приказа департамента ценового и тарифного регулирования регионЭтот документ, который сейчас проходит экспертизу, предполагает увеличение с 1 июля 2024 года.
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