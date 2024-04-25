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Всё о женщинах

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Муж сказал, что уходит из семьи. А сам никуда не уходит

Муж сказал, что уходит из семьи. А сам никуда не уходит

Проблема «муж не уходит из семьи, хотя обещал» много лет рассматривалась только с одного ракурса. С ракурса расстроенной любовницы.

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Комментарии
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Ведищева Елена
да, пару лет ждала, когда ж, наконец, свалит к своей зазнобе совсем. А он потом еще периодически появлялся и пытался требовать любви)) А лет через пять настоятельно просил зарегистрировать его временно в квартире. Начальник паспортного стола тогда сказал мне &quot;И не думай! Говори, что я не разрешаю и если что - отсылай ко мне. Ты ж его потом не выпрешь!&quot; Спасибо мудрому человеку, а то бы я поддалась на уговоры - отец ребенка ж))
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14 час.
IK
Irina Krasnova
Ага, а  ещё любят говорить:  Оставил жене квартиру,  взял только свои вещи.   При этом забывают добавить, что это была добрачная квартира жены .. ((
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12 час.
Кот Рыжый
Не важно. Пусть говорит что хочет. Главное чья квартира--тот и проживает в ней. Закон не нарушен будет.
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9 час.

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