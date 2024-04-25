Проблема «муж не уходит из семьи, хотя обещал» много лет рассматривалась только с одного ракурса. С ракурса расстроенной любовницы.
Муж сказал, что уходит из семьи. А сам никуда не уходит
Комментарии
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Ведищева Елена
да, пару лет ждала, когда ж, наконец, свалит к своей зазнобе совсем. А он потом еще периодически появлялся и пытался требовать любви)) А лет через пять настоятельно просил зарегистрировать его временно в квартире. Начальник паспортного стола тогда сказал мне "И не думай! Говори, что я не разрешаю и если что - отсылай ко мне. Ты ж его потом не выпрешь!" Спасибо мудрому человеку, а то бы я поддалась на уговоры - отец ребенка ж))
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14 час.
IK
Irina Krasnova
Ага, а ещё любят говорить: Оставил жене квартиру, взял только свои вещи. При этом забывают добавить, что это была добрачная квартира жены .. ((
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12 час.
Кот Рыжый
Не важно. Пусть говорит что хочет. Главное чья квартира--тот и проживает в ней. Закон не нарушен будет.
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9 час.
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