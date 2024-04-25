Муж сказал, что уходит из семьи. А сам никуда не уходит

Ведищева Елена

да, пару лет ждала, когда ж, наконец, свалит к своей зазнобе совсем. А он потом еще периодически появлялся и пытался требовать любви)) А лет через пять настоятельно просил зарегистрировать его временно в квартире. Начальник паспортного стола тогда сказал мне "И не думай! Говори, что я не разрешаю и если что - отсылай ко мне. Ты ж его потом не выпрешь!" Спасибо мудрому человеку, а то бы я поддалась на уговоры - отец ребенка ж))