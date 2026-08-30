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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс хотел бы попасть в следующий фильм о Человеке-муравье

Звездному защитнику «Миннесоты» Энтони Эдвардсу подарили хромированную карточку Marvel Studios с автографом актера Пола Радда, который играет Человека-муравья в киновселенной.

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