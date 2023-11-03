Власти поддержали введение минимальных цен на разливное пиво и сидр

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Минпромторг РФ поддержал инициативу Государственной думы по введению в стране минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки, пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.