Проповедники фашизма: ФСБ рассекретила документы о пособничестве УГКЦ украинским националистам и гитлеровцам

ФСБ России обнародовало архивные данные под грифом «совершенно секретно» о расследовании органами безопасности подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на территории СССР.
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