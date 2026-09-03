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Татар-информ

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Минниханов заявил о планах Татарстана укреплять связи со странами АТР

Минниханов заявил о планах Татарстана укреплять связи со странами АТР

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об участии в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и перспективах сотрудничества республики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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