Цена на новый ZEEKR X YOU Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года заднеприводная 4-местная версия

Новый электромобиль ZEEKR X YOU Edition заднеприводная 4-местная версия 2023 года Цена: 209 800 юаней (RMB) (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2023 Конструкция: 4-местный кроссовер Тип энергии: чистый электрический Общая максимальная мощность (кВт):200 Полный максимальный крутящий момент (Нм):343 Запас хода на чистом электричестве CLTC (км): 560 Энергия батареи (кВт/ч): 66 Размер: …