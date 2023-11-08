С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Цена на новый ZEEKR X YOU Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года заднеприводная 4-местная версия

Цена на новый ZEEKR X YOU Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года заднеприводная 4-местная версия

Новый электромобиль ZEEKR X YOU Edition заднеприводная 4-местная версия 2023 года Цена:  209 800 юаней (RMB) (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2023 Конструкция: 4-местный кроссовер Тип энергии: чистый электрический Общая максимальная мощность (кВт)：200 Полный максимальный крутящий момент (Нм)：343 Запас хода на чистом электричестве CLTC (км): 560 Энергия батареи (кВт/ч): 66 Размер: … The post Цена на новый ZEEKR X YOU Edition 66 кВт/ч 200 кВт 2023 года заднеприводная 4-местная версия first appeared on Авто Китай сегодня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх