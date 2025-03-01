Рубио: Европа предлагает продолжать конфликт на Украине еще год

Европа предлагает продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Российскую Федерацию. Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, информирует RT.
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