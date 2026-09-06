В Музее Победы проходит финал кибертурнира "Битва за Москву"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Финал киберспортивного турнира "Битва за Москву" по онлайн-игре "Мир танков", приуроченного к 85-летию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны, проходит в Музее Победы на Поклонной горе.
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