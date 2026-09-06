НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

В Музее Победы проходит финал кибертурнира "Битва за Москву"

В Музее Победы проходит финал кибертурнира "Битва за Москву"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Финал киберспортивного турнира "Битва за Москву" по онлайн-игре "Мир танков", приуроченного к 85-летию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны, проходит в Музее Победы на Поклонной горе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым