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Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в районе Орехова

Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в районе Орехова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась пойти в контратаку в районе Орехова Запорожской области.

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