Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась пойти в контратаку в районе Орехова Запорожской области.