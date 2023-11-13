Уполномоченный Кабардино-Балкарии принял участие в публичном мероприятии Управления Россельхознадзора по СКФО

Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев принял участие в режиме видеоконференцсвязи в обсуждении результатов правоприменительной практики Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2023 года.