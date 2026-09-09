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Регион 29

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Александр Цыбульский посетил жилой комплекс «На Ильича»

Александр Цыбульский посетил жилой комплекс «На Ильича»

Губернатор осмотрел квартиры, приобретенные в Северном округе Архангельска для расселения граждан из аварийного фонда.

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