FA оштрафовала вратаря "Ливерпуля" Алиссона на £8 тыс. за инцидент

Ассоциация футбола Англии оштрафовала вратаря "Ливерпуля" Алиссона Беккера на £8 тыс. за "недостойное поведение" после матча с "Ноттингем Форест" 29 августа.
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