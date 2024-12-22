Самсонов отразил 21 из 23 бросков «Сиэтла». Победа – 3-я подряд и 8-я в 12 играх в сезоне

Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч с «Кракеном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд и 8-й в 12 играх в текущем сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,97).