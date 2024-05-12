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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Скрынник: «На посту губернатора Дегтярев доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на его развитие»

«Жду положительных движений. Человек, имеющий понимание о спорте, своей активностью в Госдуме и на посту губернатора доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на развитие спорта.

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