Инвестор Диашов: банки сами приучили людей к краткосрочным вкладам

РИАМО - 6 апр. Баланс в банковском секторе переместился в сторону краткосрочных вкладов. Основной спрос физлиц – на краткосрочные депозиты в диапазоне от 3 месяцев до 1 года, сообщил РИАМО гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.