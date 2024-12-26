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Потерпевший крушение в Актау лайнер накануне угодил в ЧП в Турции - Yeni Akit

Потерпевший крушение в Актау лайнер накануне угодил в ЧП в Турции - Yeni Akit

Турецкие СМИ утверждают, что азербайджанский самолёт попадал в инцидент накануне катастрофы.Потерпевший крушение в Казахстане авиалайнер Azerbaijan Airlines буквально несколько дней угодил в неприятный инцидент в Турции.

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