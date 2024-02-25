Военный Дандыкин рассказал о значении боев за село Работино

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подчеркнул важность села Работино для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что этот населенный пункт имеет принципиальное стратегическое значение для Киева.
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