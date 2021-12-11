Россияне увидят отреставрированные ленты из золотого фонда «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» планирует отреставрировать свои лучшие картины. В ближайшее время специалисты начнут работу над фильмом «Телец» режиссера Александра Сокурова, сообщила руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова.
Киностудия «Ленфильм» планирует отреставрировать свои лучшие картины. В ближайшее время специалисты начнут работу над фильмом «Телец» режиссера Александра Сокурова, сообщила руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова.
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