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Россияне увидят отреставрированные ленты из золотого фонда «Ленфильма»

Россияне увидят отреставрированные ленты из золотого фонда «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» планирует отреставрировать свои лучшие картины. В ближайшее время специалисты начнут работу над фильмом «Телец» режиссера Александра Сокурова, сообщила руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова.

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