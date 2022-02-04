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Маркус Моррис реализовал 6 из 7 из-за дуги и набрал 29 очков в матче с «Лейкерс»

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис стал одним из главных героев дерби с «Лейкерс» (111:110). Моррис реализовал 6 из 7 из-за дуги и стал самым результативным в составе победителей – 29 очков.

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