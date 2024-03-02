Решетников: РФ не позволила оппонентам из ВТО легализовать торговые барьеры

Российские делегаты, принявшие участие в 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), не позволили оппонентам легализовать торговые барьеры под предлогом реализации экологической и климатической политики.
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