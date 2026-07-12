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Татьяна Тарасова: «Не считаю, что наши спортсмены деградируют. Отстранение нанесло большой вред, но мы остаемся конкурентоспособными»

Татьяна Тарасова не согласилась с мнением Евгения Плющенко , что фигурное катание в России деградирует.

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