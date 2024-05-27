Бербок заявила, что ей невероятно больно из-за закона об иноагентах в Грузии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ей "невероятно больно" из-за того, что правительство Грузии законопроектом об иностранных агентах создало преграду на пути евроинтеграции страны.
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