В Минобороны заявили об изменении требований к здоровью призывников: опубликован анонс проекта

В Минобороны России предложили изменить требования к состоянию здоровья призывников.На сайте правовой информации появился анонс проекта, который подразумевает внесение изменений в положение о военно-врачебной экспертизе.
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