China's Mass Production Of Dual-Use Drone Engines Fuels A Global Proliferation Crisis China's greatest military advantage may be its ability to convert its massive civilian manufacturing base into wartime production of low-cost, one-way attack drones modeled after Iran's Shahed-136.
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