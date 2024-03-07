Китай планирует установить на Луне систему видеонаблюдения для защиты будущей базы

Эксперты Китайского национального космического управления (CNSA) и Центра освоения Луны считают, что для защиты будущей лунной базы на естественном спутнике Земли следует установить устройство, аналогичное системе видеонаблюдения с распознаванием лиц Tianwan (проект Skynet), которая в настоящее время работает в Китае.
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