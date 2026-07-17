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Как сегодня живут дочь и внучки Михаила Горбачева

Как сегодня живут дочь и внучки Михаила Горбачева

Потомки единственного президента СССР сегодня предпочитают держаться в тени, уехав подальше от споров о его исторической роли.

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