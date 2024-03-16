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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Торрес выложил видео, на котором боксирует в футболке «Ливерпуля» с фамилией Трента

Фернандо Торрес выложил видео, на котором боксирует в футболке «Ливерпуля» с фамилией Трента

Бывший футболист мерсисайдского клуба выложил ролик, на котором боксирует с тренером.  Торрес был одет в футболку «Ливерпуля» с фамилией Трента Александер-Арнолда и номером 66.

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