Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Не получилось с Бирюком, взяли на его место Натхо. Сегодня все увидели его мастерство и класс». Сэмио о новичке 2Drots

27-летний полузащитник дебютировал в составе «самураев» в матче с «Чисто Питер» в 4-м туре групповой стадии Winline Медиалиги (3:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх