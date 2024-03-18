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Миллиардер Сакс: США не должны позволить Киеву быть зависимым от Вашингтона

Миллиардер Сакс: США не должны позволить Киеву быть зависимым от Вашингтона

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что правительство Соединенных Штатов не должно допустить того, чтобы Украина оставалась зависимой от Вашингтона, поскольку такое развитие событий нежелательно для американцев.

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