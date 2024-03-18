Миллиардер Сакс: США не должны позволить Киеву быть зависимым от Вашингтона

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что правительство Соединенных Штатов не должно допустить того, чтобы Украина оставалась зависимой от Вашингтона, поскольку такое развитие событий нежелательно для американцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии