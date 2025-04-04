🌷 В Никитском ботсаду начался парад тюльпанов «Салют Победы» В этом году сотрудники научно-просветительского центра высадили рекордное количество цветов — 110 тысяч.
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🌷 В Никитском ботсаду начался парад тюльпанов «Салют Победы» В этом году сотрудники научно-просветительского центра высадили рекордное количество цветов — 110 тысяч.