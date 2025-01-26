Боец "Нифер": украинская девочка рассказала, как ждала освобождение Курахово

Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным "Нифер" рассказал, как во время штурма Курахово познакомился с девочкой 12-ти лет, которая ждала освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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