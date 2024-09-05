На саммите ФКАС приняты Пекинская декларация и Пекинский план действий на период 2025-2027 гг.

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- В четверг на саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года в Пекине были приняты Пекинская декларация о совместном создании всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху и Пекинский план действий ФКАС на период 2025-2027 гг.