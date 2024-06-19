Вучич проверяет запасы сахара и соли в Сербии: через три месяца – Третья мировая война

Президент Сербии Александр Вучич поделился со швейцарской газетой Die Weltwoche проверенной информацией – третья мировая война разразится уже через три-четыре месяца, а триггером может стать конфликт на Украине.
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