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Как борода влияет на уровень доверия

Как борода влияет на уровень доверия

Исследование показывает, что растительность на лице может негативно сказываться на восприятии надежности и профессионализма в деловой средеСгенерировано ИИМногие мужчины гордятся своей бородой, считая ее признаком мужественности и индивидуальности.

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