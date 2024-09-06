Как борода влияет на уровень доверия

Исследование показывает, что растительность на лице может негативно сказываться на восприятии надежности и профессионализма в деловой средеСгенерировано ИИМногие мужчины гордятся своей бородой, считая ее признаком мужественности и индивидуальности.
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