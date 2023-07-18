Суд арестовал валюту, золото и более 100 млн рублей на счетах Блиновской

Суд в Москве арестовал коллекционные золотые монеты и более 100 млн рублей на 50 банковских счетах блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов, пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.