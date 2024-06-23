Британский новостной веб-сайт UnHerd опубликовал статью своего обозревателя Ариса Руссиноса, в которой он утверждает, что успех российской армии на поле боя заставит Украину согласиться на условия России, связанные с окончанием конфликта.
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