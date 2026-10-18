Граждане Украины и Судана, находящиеся в США по программе предоставления статуса временной защиты (TPS), пока смогут оставаться в стране и работать без угрозы депортации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко призвал...
- ВТ В Казани на видео...
- МО: нанесены удар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым