«РТ-Техприемка» проведет конференцию по качеству, стандартизации и метрологии Госкорпорации Ростех

Фото: Антон Тушин В преддверии Всемирного дня стандартов компания «РТ-Техприемка» проведет конференцию Госкорпорации Ростех «Содействие развитию систем управления качеством, метрологии и стандартизации организаций промышленности».
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