МИД: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Как сообщил в беседе с ТАСС глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и потому оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.
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