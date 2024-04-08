МИД: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Как сообщил в беседе с ТАСС глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и потому оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.