Три ДТП с электросамокатами случились в Нижнем Новгороде за сутки

Три ДТП с участием электросамокатов зарегистрированы в Нижнем Новгороде 11 апреля.В 8.00 на Комсомольском шоссе водитель автомобиля Renault остановился на перекрёстке, и когда его пассажир открыл дверь, на неё наехал электросамокат.
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