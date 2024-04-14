Три ДТП с электросамокатами случились в Нижнем Новгороде за сутки

Три ДТП с участием электросамокатов зарегистрированы в Нижнем Новгороде 11 апреля.В 8.00 на Комсомольском шоссе водитель автомобиля Renault остановился на перекрёстке, и когда его пассажир открыл дверь, на неё наехал электросамокат.