International Championship 2024 – Снукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 3 – 10 ноября 2024 Название турнира: International Championship (Интернациональный чемпионат) 2023 по снукеру Тип турнира: Рейтинговый Арена: – Место проведения (населенный пункт, город, страна): Нанкин, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Анда Чжан International Championship 2024Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Турнирная таблица International Championship 2024: Интернациональный Чемпионат 2024 – турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Голосование – кто станет победителем турнира International Championship 2024 по снукеру?: Голосуй за Чемпиона!!! Призовой фонд International Championship 2024: Призовой фонд турнира Интернационального Чемпионата Общий призовой фонд — фунтов стерлинговПобедитель – £Финалист – £ Полуфиналисты – £ Четвертьфиналисты – £ Участники 1/8 финала – £ Участники 1/16 финала – £ Участники второго раунда – £ Наивысший турнирный брейк – £ Сенчури брейки International Championship 2024: Cотенные серии турнира Интернационального Чемпионата Расписание матчей и результаты International Championship 2024 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Анда Чжан / Ишприт Сингх Чадха (-) Дэвид Грэйс / Будет определён Стивен Магуайр / Хейдон Пинхи (-) Люй Хаотянь / Марко Фу Джек Джонс / Саймон Блэкуэлл (-) Мэттью Стивенс / Хуан Цзяхао Джон Хиггинс / Кен Доэрти (-) Бен Уолластон / Дуэн Джонс Доминик Дэйл / Зак Сурети (-) Крис Уокелин / Ка Вай Чунг Энтони Хэмилтон / Джимми Уайт (-) Шон Мерфи / Луис Хиткоут Тепчайа Ун-Ну / Лэй Пэйфань (-) Стюарт Бинхэм / Лиам Грэм Марк Дэвис / Байпат Сирипапорн (-) Марк Уильямс / Харис Тахир Ронни О’Салливан / Минк Нутчарут (-) Хэ Гуоцян / Антони Ковальски Пан Цзюньсюй / Юлиан Бойко (-) Эллиот Слессор / Манасавин Пхетмалайкул Аллистер Картер / Будет определён (-) Дэниел Уэллс / Росс Муир Дэвид Гилберт / Бай Юлу (-) Джексон Пейдж / Оливер Лайнс Джордан Браун / Гун Чэньчжи (-) Джек Лисовски / Бульчу Ревес Грэм Дотт / Бен Мертенс (-) Си Цзяхой / Эндрю Паджетт Рики Уолден / Син Цзыхао (-) Сяо Годун / Крейш Гурбахани Аарон Хилл / Лиам Пуллен (-) Марк Аллен / Фарах Аджаиб Джадд Трамп / Крис Тоттен (-) Сандерсон Лам / Александр Урсенбахер Джо О’Коннор / Робби МакГиган (-) Энтони МакГилл / Эшли Карти Том Форд / Стэн Муди (-) Сюй Сы / Ахмед Али Эльсаид Райан Дэй / Ма Хайлун (-) Джейми Джонс / Лиам Дэйвис Робби Уильямс / Аллан Тэйлор (-) Роберт Милкинс / Стюарт Кэррингтон Тянь Пэнфэй / Дин Янг (-) Гэри Уилсон / Хаммад Миах Джимми Робертсон / Акани Сонгсермсавад (-) Ноппон Саенгхам / Будет определён Джейми Кларк / Мостафа Доргам (-) Марк Селби / Артемий Жижин Лука Бресель / Цзян Цзюнь (-) Дэвид Лилли / Амир Сархош Чжоу Юэлун / Майкл Холт (-) Юань Сыцзюнь / Иан Бернс Дин Джуньху / Рианн Эванс (-) Мартин О’Доннелл / Жюльен Леклерк Хоссейн Вафаей Айюри / Будет определён (-) Скотт Дональдсон / Дилан Эмери Джо Перри / Джонас Луз (-) Барри Хокинс / Джошуа Томонд Фань Чжэнъи / Лун Цзэхуан (-) Нил Робертсон / Алфи Бёрден Мэттью Селт / Эндрю Хиггинсон (-) У Ицзэ / Ван Юйчэнь Лю Хунъюй / Рори Тор Чуан Леонг (-) Кайрен Уилсон / Митчелл Мэнн Результаты – Квалификация International Championship 2024 снукер Квалификация International Championship 20241 – 4 октября 2024, International Championship (Интернациональный чемпионат) – квалификация, Ponds Forge International Sports Centre, Шеффилд, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации International Championship: Cотенные серии квалификации Интернационального Чемпионата Результаты – калификации Первый квалификационный раунд Анда Чжан (-) Ишприт Сингх Чадха Дэвид Грэйс (-) Будет определён Стивен Магуайр (-) Хейдон Пинхи начало 30.